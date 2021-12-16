«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии
«Атлетико» Минейро после победы в чемпионате Бразилии выиграл национальный Кубок
Команда оформила золотой дубль
Фото: Atletico MG
«Атлетико» Минейро выиграл Кубок Бразилии.
После победы в первой игре финала с «Атлетико» Паранаэнсе (4:0) во втором матче команда выиграла менее убедительно (2:1).
Для «Атлетико» Минейро это вторая победа в национальном Кубке в истории. Впервые команда выиграла его в 2014 году.
Кроме того, клуб еще и выиграл чемпионат Бразилии.
Отметим, что в команду может перейти Марлос.
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