«Атлетико» Минейро после победы в чемпионате Бразилии выиграл национальный Кубок

Команда оформила золотой дубль

Фото: Atletico MG

«Атлетико» Минейро выиграл Кубок Бразилии.

После победы в первой игре финала с «Атлетико» Паранаэнсе (4:0) во втором матче команда выиграла менее убедительно (2:1).

Для «Атлетико» Минейро это вторая победа в национальном Кубке в истории. Впервые команда выиграла его в 2014 году.

Кроме того, клуб еще и выиграл чемпионат Бразилии.

Отметим, что в команду может перейти Марлос.