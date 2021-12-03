Легендарный бразильский вратарь стал тренером вратарей «Ливерпуля»
«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии
Триумфатором вместе с командой стал и экс-игрок «Динамо»
Фото: Getty Images
«Атлетико Минейро» досрочно выиграл чемпионат Бразилии за два тура до финиша первенства.
В последнем туре чемпионата команда победила «Баию» (3:2).
Отметим, что это первое чемпионство клуба за 50 лет – в последний раз триумф «Атлетико Минейро» случался в 1971-м году.
Отметим, что в составе «Атлетико Минейро» выступает экс-полузащитник «Динамо» Че-Че. В 31 матче чемпионата у него 1 гол и 1 ассист.
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