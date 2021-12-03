«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии

Триумфатором вместе с командой стал и экс-игрок «Динамо»

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«Атлетико Минейро» досрочно выиграл чемпионат Бразилии за два тура до финиша первенства.

В последнем туре чемпионата команда победила «Баию» (3:2).

Отметим, что это первое чемпионство клуба за 50 лет – в последний раз триумф «Атлетико Минейро» случался в 1971-м году.

Отметим, что в составе «Атлетико Минейро» выступает экс-полузащитник «Динамо» Че-Че. В 31 матче чемпионата у него 1 гол и 1 ассист.