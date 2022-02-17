Симеоне: «Нынешняя реальность «Атлетико» – борьба за попадание в Лигу чемпионов»
«Атлетико» намерен прекратить сотрудничество с Симеоне
Аргентинец близок к уходу из мадридского клуба
17 февраля 17:58
Диего Симеоне / Фото - TwitterМадридский «Атлетико» в ближайшее время может расторгнуть соглашение с главным тренером команды Диего Симеоне. Об этом сообщает Cadena Ser.
Боссы клуба считает, что Симеоне не способен найти взаимопонимание с игроками.
Переговоры с потенциальными кандидатами уже были проведены. Несколько специалистов лично предложили мадридскому клубу свои услуги.
Исходя из этого, Симеоне чувствует себя некомфортно. За все время его тренерской карьеры в «Атлетико», подобное случилось впервые.
Напомним, аргентинский наставник тренирует «матрасников с 2011 года. Он стал дважды выигрывал Ла Лиги, становился чемпионом Лиги Европы, а также завоевывал другие титулы.
В перенесенном матче 21-го тура испанской Примеры «Атлетико» дома уступил «Леванте» (0:1).
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