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«Атлетико» не отдаст ключевого игрока «Барселоне»

Каталонцы делали «матрасникам» предложение по Фелишу
Футбол Примерa (Испания)
09:34
«Атлетико» не отдаст ключевого игрока «Барселоне»
Жоау Фелиш / Фото: Twitter Atletico

«Атлетико» хочет оставить полузащитника Жоау Фелиша.

«Матрасники» отказали «Барселоне» в аренде 21-летнего португальца, как и вообще вести какие-либо переговоры по этому вопросу в летнее трансферное окно, сообщает goal.com. Каталонцы пытались договориться о переходе хавбека через агента игрока Жорже Мендеша.

«Атлетико» хочет выиграть Примеру второй раз кряду, поэтому расставание с талантом в их планы не входит.

Напомним, что в матче третьего тура чемпионата Испании травмировался форвард «Атлетико» Луис Суарес.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Жоау Фелиш Барселона (футбол) Атлетико Мадрид

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