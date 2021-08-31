«Атлетико» не отдаст ключевого игрока «Барселоне»

Каталонцы делали «матрасникам» предложение по Фелишу

Жоау Фелиш / Фото: Twitter Atletico

«Атлетико» хочет оставить полузащитника Жоау Фелиша.



«Матрасники» отказали «Барселоне» в аренде 21-летнего португальца, как и вообще вести какие-либо переговоры по этому вопросу в летнее трансферное окно, сообщает goal.com. Каталонцы пытались договориться о переходе хавбека через агента игрока Жорже Мендеша.

«Атлетико» хочет выиграть Примеру второй раз кряду, поэтому расставание с талантом в их планы не входит.

Напомним, что в матче третьего тура чемпионата Испании травмировался форвард «Атлетико» Луис Суарес.