«Атлетико» обыграл «Сельту» в матче с двумя удалениями и 11-ю минутами дополнительного времени

Дубль Корреа принес «матрасникам» три очка

Фото: Twitter Atletico

В первом туре Примеры действующий чемпион Испании «Атлетико» выиграл в гостях у «Сельты» 2:1.



Минимальную победу «матрасникам» обеспечил Корреа, который отметился дублем в воротах Дитуро. Хозяева ответили одним голом, который на свой счет записал Аспас. Отметим, что коллективы во втором тайме сыграли 11 минут дополнительного времени, вместо заявленных 7-и. Защитники обеих команд Мальо и Эрмосо были удалены за грубость в середине добавленного времени.

Напомним, что мадридский «Реал» разгромил «Алавес» в первом матче после возвращения Карло Анчелотти.

Примера. 1-й тур.

«Сельта» – «Атлетико» 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Аспас, 59 (пен.) – Корреа, 23, 64.

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо, Фонтан, Галан (Баэса, 89), Денис Суарес, Тапия (Солари, 75), Мендес (Бельтран, 74), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина.

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 82), Сауль, Коке (Триппьер, 66), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 65), Карраско (Врсалько, 90), Корреа (Суарес, 65).

Предупреждения: Лемар (11), Льоренте (57), Кондогбиа (61), Денис Суарес (77), Солари (86), Фонтан (90), Карраско (90), Аспас (90), Хименес (90).

Удаления: Мальо (90), Эрмосо (90).