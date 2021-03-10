«Атлетико» одержал волевую победу над «Атлетиком» и укрепил лидерство в Ла Лиге

Фото: twitter.com/Atleti

«Атлетико» в перенесенном матче 18 тура Ла Лиги дома обыграл «Атлетик».

«Матрасники» одержали волевую победу над соперником. Муниаин открыл счет на 21-й минуте, но Льоренте в конце тайма его сравнял. А в начале второго тайма Суарес реализовал пенальти и, как оказалось, принес победу команде.

«Атлетико» увеличил отрыв от «Барселоны» до 8 очков.

Ла Лига. 18-й тур:

«Атлетико» – «Атлетик» 2:1

Голы: Льоренте, 45+2, Суарес 51 (пен.) – Муниаин, 21

«Атлетико»: Облак, Фелипе, Эрмосо, Триппьер, Савич, Лемар (Сауль, 67), Льоренте (Кондогбиа, 88), Карраско (Лоди, 89), Коке, Жоау Феликс (Корреа, 67), Суарес (Торрейра, 72).

«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос (Капа, 80), Нуньес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 73), Весга (Дани Гарсия, 59), Беренгер, Унаи Лопес (Венседор, 73), Муниаин (Морсильо, 80), Уильямс.

Предупреждения: Фелипе – Де Маркос, Весга