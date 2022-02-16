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«Атлетико» остался позади «Барселоны», уступив аутсайдеру Примеры

Каталонцы получили прекрасный шанс оторваться в борьбе за Лигу чемпионов
Футбол Примерa (Испания)
16 февраля 22:09
«Атлетико» остался позади «Барселоны», уступив аутсайдеру Примеры
Фото - Атлетико Мадрид

В перенесенном матче 21-го тура испанской Примеры «Атлетико» дома уступил «Леванте».

«Матрасникам» нужно было побеждать аутсайдера лиги, чтобы заработать важные очки в борьбе за топ-4. Однако команда Диего Симеоне допустила осечку.

Открыл счет во встрече Мелеро. Лишь на седьмой компенсированной минуте хозяевам удалось забить в ответ, однако Корреа это сделал не по правилам.

У «Атлетико» равное количество очков с «Барселоной» в борьбе за Лигу чемпионов. Каталонцы опережают «матрасников» по дополнительным показателям и имеют матч в запасе. «Леванте», несмотря на победу, остается последним в турнирной таблице.

Примера, 21 тур

«Атлетико» – «Леванте» 0:1

Гол: Мелеро, 54

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Рейнилду (Лоди, 78), де Пауль (Жоау Феликс, 64), Лемар (Эррера, 78), Коке (Врсалько, 65), Кондогбиа, Льоренте, Корреа, Матеус Кунья (Суарес, 65).

«Леванте»: Карденас, Мирамон, Касерес, Дуарте, Робер, Сон, Мелеро (Коке, 89), Барди (Мальса, 62), Пепелу (Вукчевич, 89), Рохер Марти (Моралес, 68), Де Фрутос (Дани Гомес, 68).

Предупреждения: де Пауль, Савич, Корреа – Пепелу,
Дани Гомес, Мирамон, Сон
Сергей Стаднюк
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