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«Атлетіко» планує підписати захисника «Манчестер Юнайтед» Ван-Біссаку
Сімеоне хоче бачити 24-річного гравця в своїй команді
16:28
Аарон Ван-Біссака / Фото - si.com«Атлетіко» в літнє трансферне вікно буде намагатися підписати правого захисника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Біссаку. Про це повідомляє FourFourTwo.
Мадридський клуб наразі ідентифікує 24-річного гравця як одну з основних цілей на трансферну кампанію.
Ініціатором переходу Ван-Біссаки є наставник команди Дієго Сімеоне.
В поточному сезоні англієць втратив місце в основному складі МЮ. На його рахунку 20 матчів в рамках АПЛ – результативними діями не відзначався.
Також в послугах захисника зацікавлені «Крістал Пелас» та «Рома».
Напередодні «Атлетіко» в 35-му турі чемпіонату Іспанії в рідних стінах переграв «Реал» (1:0).
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