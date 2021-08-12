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«Атлетико» предложил 50 миллионов евро за одного из лучших бомбардиров Серии А
Влахович может покинуть клуб
22:27
Фото: CalcioNews24
«Атлетико» начал переговоры с «Фиорентиной» о переходе форварда Душана Влаховича.
За хорвата мадридцы готовы отдать 50 миллионов евро. Сам игрок готов сменить клуб, сообщает Football-italia.
Влахович стал открытием прошлого сезона Серии А. 21-летний игрок забил 21 мяч, став одним из лучших бомбардиров турнира.
В нем заинтересованы также «Тоттенхэм» и «Интер». «Фиорентина» пока раздумывает над предложением «Атлетико».
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