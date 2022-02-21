«Атлетико» предложит контракт Суаресу еще на год

У форварда есть предложения из МЛС

Фото: Marca

«Атлетико» хочет сохранить форварда Луиса Суареса на следующий сезон.

У него завершается контракт в конце нынешнего сезона и он станет свободным агентом. «Атлетико» хотел бы подписать с ним контракт на год.

Уругваец также имеет предложения из МЛС и других стран. Впрочем, он не против остаться в Европе.

Переговоры между сторонами состоятся в ближайшее время.

В этом сезоне на счету уругвайца девять голов в 24 матчах Ла Лиги и два ассиста.