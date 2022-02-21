Суарес продлит контракт с «Атлетико» при одном условии
«Атлетико» предложит контракт Суаресу еще на год
У форварда есть предложения из МЛС
12:53
Фото: Marca
«Атлетико» хочет сохранить форварда Луиса Суареса на следующий сезон.
У него завершается контракт в конце нынешнего сезона и он станет свободным агентом. «Атлетико» хотел бы подписать с ним контракт на год.
Уругваец также имеет предложения из МЛС и других стран. Впрочем, он не против остаться в Европе.
Переговоры между сторонами состоятся в ближайшее время.
В этом сезоне на счету уругвайца девять голов в 24 матчах Ла Лиги и два ассиста.
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