«Атлетико» приютит на своем стадионе злейшего врага

Соперничество не мешает помогать друг другу

Стадион Ванда Метрополитано» / фото - Spain.info

Мадридский «Реал» может сыграть стартовые домашние матчи сезона-21/22 на «Ванда Метрополитано» – стадионе злейших врагов «сливочных» «Атлетико». Об этом одновременно сообщили испанские издания Cope и Marca.

Руководство «королевского клуба» хочет начать новый сезон уже с болельщиками и матчи на домашней арене «Атлетико» будут неким промежуточным вариантом для «сливочных».

Учитывая потенциальное разрешение властей Испании, на «Ванда Метрополитано» могут быть допущены от 20 до 30 тысяч болельщиков. Отмечается, что руководство «Атлетико» будет не против приютить «Мадрид» на своём стадионе.

Эта ситуация может произойти из-за реконструкции арены «королевского» клуба «Сантьяго Бернабеу», которая вышла на финальную стадию и должна закончиться к осени.

В минувшем сезоне «Реал» играл домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано», на котором выступает молодежная команда мадридцев «Кастилья».

Напомним, «Атлетико» затеяло сомнительный обмен игроками.