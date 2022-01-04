«Атлетико» продлил контракт с лидером атаки

Аргентинец останется в команде еще на четыре года

Анхель Корреа / фото - Marca

Мадридский «Атлетико» продлил соглашение с нападающим Анхелем Корреа, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинский форвард подписал новый четырехлетний контракт и будет играть в столице Испании до 2026-го года.

Игрок выступает в составе «матрасников» с 2015-го года, куда перешел из «Сан Лоренсо» за 10 миллионов евро.

В текущей кампании нападающий провел 25 матчей, в которых забил 7 голов и оформил 4 ассиста.

Напомним, «Ньюкасл» заплатит «Атлетико» 20 миллионов евро за защитника.