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«Атлетико» продлил контракт с лидером атаки

Аргентинец останется в команде еще на четыре года
Футбол Примерa (Испания)
12:18
«Атлетико» продлил контракт с лидером атаки
Анхель Корреа / фото - Marca

Мадридский «Атлетико» продлил соглашение с нападающим Анхелем Корреа, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинский форвард подписал новый четырехлетний контракт и будет играть в столице Испании до 2026-го года.

Игрок выступает в составе «матрасников» с 2015-го года, куда перешел из «Сан Лоренсо» за 10 миллионов евро.

В текущей кампании нападающий провел 25 матчей, в которых забил 7 голов и оформил 4 ассиста.

Напомним, «Ньюкасл» заплатит «Атлетико» 20 миллионов евро за защитника.

Павел Харченко
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Теги

Атлетико Мадрид Анхель Корреа

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