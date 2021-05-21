«Атлетико» продлит контракт с Симеоне

Для тренера готовят новое соглашение

Диего Симеоне / Фото: AS

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне останется в клубе.

Для аргентинца готовят новый контракт. Договор будет рассчитан до 2024 года, сообщает ESPN.

В клубе в восторге от работы наставника с командой. В нынешнем сезоне «Атлетико» близок к победе в Ла Лиге.

По нынешнему контракту, который рассчитан до 2022-го года Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Он тренирует «Атлетико» с 2011 года.