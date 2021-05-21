В «Атлетико» подтвердили, что хотят вернуть Гризманна
«Атлетико» продлит контракт с Симеоне
Для тренера готовят новое соглашение
21 мая 21:26
Диего Симеоне / Фото: AS
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне останется в клубе.
Для аргентинца готовят новый контракт. Договор будет рассчитан до 2024 года, сообщает ESPN.
В клубе в восторге от работы наставника с командой. В нынешнем сезоне «Атлетико» близок к победе в Ла Лиге.
По нынешнему контракту, который рассчитан до 2022-го года Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Он тренирует «Атлетико» с 2011 года.
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