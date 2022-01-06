«Атлетико» пять безответными мячами выбило себе путь в 1/8 Кубка Испании

Феликс смог прервать двухмесячную голевую засуху

фото - Atletico Madrid

В матче 1/16 Кубка Испании «Райо Махадаонда» из Сегунды Б на своем поле принимала мадридский «Атлетико».

Уже к перерыву «матрасники» вели в три мяча благодаря голам Куньи, Лоди и Луиса Суареса.

На 67-й минуте Антуан Гризманн довел счет до вовсе неприличного, а на 79-й минуте Жоау Фелиш поставил точку в матче, забив пятый мяч.

126-милионный португалец смог прервать голевую засуху, отличившись впервые за два месяца.

В параллельном матче действующий победитель ЛЕ «Вильярреал» вылетев из турнира, проиграв команде из Сегунды благодаря голу украинца.

Кубок Короля, 1/16

«Райо Махадаонда» – «Атлетико Мадрид» 0:5

Голы: Кунья, 17, Лоди, 26, Суарес, 41, Гризманн, 67, Фелиш, 79.

«Райо Махадаонда»: Гиральт (Альваро Фернандес, 5), Гонсалес, Касадо, Вега (Горка Итурраспе, 46), Осей, Гарсия Парада (Альбьяч, 46), Сусаета (Мави, 60), Берналь, Рауль, Рубен Санчес (Эрнандес, 61), Тассембедо.

«Атлетико Мадрид»: Облак, Фелипе, Хименес (Коке, 46), Лоди, Карраско, Лемар (Гризманн, 57), Кондогбиа, де Пауль, Льоренте (Корреа, 46), Суарес (Жоау Феликс, 57), Матеус Кунья (Врсалько, 46).