«Атлетико» разгромил «Бетис», выиграв впервые за три матча

Мадридцы обошли севильцев в таблице

Фото: AS

«Атлетико» в матче 12 тура Ла Лиги дома обыграл «Бетис».

Победа «матрасникам» далась очень легко. Еще в первом тайме Карраско открыл счет, а во второй половине помог мадридцам автогол.

В конце встречи «Бетис» добил Феликс. За весь матч гости почти не создали ни одного момента.

«Атлетико» вернулся в топ-4, обойдя в таблице как раз «Бетис».

Ла Лига. 12-й тур:

«Атлетико» – «Бетис» 3:0

Голы: Карраско, 26, Песселья, 63 (АГ), Феликс, 80

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль (Матеус Кунья, 84), Суарес (Жоау Феликс, 71), Гризманн, Корреа (Эррера, 84).

«Бетис»: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Гонсалес, 78), Каналес, Вильям Карвалью (Родригес, 66), Родри (Руибаль, 46), Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Иглесиас, 78).