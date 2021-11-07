«Атлетико» упустил победу над «Валенсией», пропустив дважды в добавленное время
В матче 13-го тура Примеры «Валенсия» на «Месталье» принимала мадридский «Атлетико».
Луис Суарес вывел «матрасников» вперед на 35-й минуте встречи.
В начале второго тайма защитник гостей Стефан Савич отправил мяч в свои ворота, вернув равенство на табло.
Но вскоре Антуан Гризманн и Шиме Врсалько своими голами вновь вывели мадридцев вперед.
Под занавес встречи Уго Дуро помог «мышам» отыграться, забив дубль в добавленное время матча.
Примера, 13-й тур
«Валенсия» – «Атлетико» 3:3
Голы: Савич, 50 (автогол), Дуро, 90+2, 90+6 – Суарес, 35, Гризманн, 58, Врсалько, 60
«Валенсия»: Силлессен, Фулькье, Альдерете (Вальехо, 85), Диакаби, Гайя, Солер (Куандреди, 85), Гильямон, Васс (Маркос Андре, 65), Рачич (Муса, 65), Гедеш, Элдер Кошта (Дуро, 85).
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Врсалько, 8), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль, Суарес (Эррера, 87), Гризманн, Корреа (Кондогбиа, 73).
Предупреждения: Гильямон (76).
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