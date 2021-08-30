«Атлетико» ушел от поражения «Вильярреалу» на пятой добавленной минуте

Мадридцы спасли ничью

Фото: twitter.com/Atleti

«Атлетико» в матче 3 тура Ла Лиги дома сумел сыграть в ничью с «Вильярреалом».

Мадридцам пришилось дважды отыгрываться по ходу матча. На гол Тригероса ответил Суарес, а позже Джанджума также неожиданно забил.

«Атлетико» долго не мог отыграться, несмотря на уйму моментов, но на 5-й добавленной минуте ко второму тайму мадридцам помог автогол. В итоге – ничья.

Ла Лига. 3-й тур:

«Атлетико» – «Вильярреал» 2:2

Голы: Суарес, 56, Манди, 90 (АГ) – Тригерос, 52, Джанджума, 74

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес (Лоди, 88), Эрмосо (Кондогбиа, 80), Триппьер, Льоренте, Лемар (Матеус Кунья, 80), Коке, Карраско (де Пауль, 70), Корреа, Суарес (Сауль, 70).

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Эступиньян (Данджума, 63), Пино (Марио Гаспар, 80), Тригерос, Капу, Альберто Морено (Педраса, 63), Жерар Морено, Диа (Коклен, 63).