«Атлетико» в большинстве не смог переиграть «Хетафе»
Лидер чемпионата продолжает давать шансы «Реалу» и «Барселоне»
В 27-м туре чемпионата Испании «Хетафе» дома сыграл в нулевую ничью с мадридским «Атлетико».
Если в первой половине матча игра была равной, то во второй «Атлетико» владел инициативой. К тому же на 71-й минуте с поля был удален игрок хозяев Ньом. При этом, доминирование команды Симеоне не вылилось в забитые мячи.
В турнирной таблице «Атлетико» продолжает лидировать, опережая на шесть очков «Реал» и на семь «Барселону», но у каталонцев еще матч в запасе.
Чемпионат Испании. 27-й тур.
«Хетафе» – «Атлетико» 0:0
«Хетафе»: Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес (Суарес, 65), Унал (Тимор, 90).
«Атлетико»: Облак, Савич, Эрмосо (Лемар, 64), Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско (Лоди, 64), Корреа (Дембеле, 64), Суарес.
Предупреждения: Савич, Хименес, Жоау Феликс, Льоренте Эрмосо, Сория
Удаления: Ньом
Комментарии 0