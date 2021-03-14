«Атлетико» в большинстве не смог переиграть «Хетафе»

Фото: twitter.com/Atleti

В 27-м туре чемпионата Испании «Хетафе» дома сыграл в нулевую ничью с мадридским «Атлетико».

Если в первой половине матча игра была равной, то во второй «Атлетико» владел инициативой. К тому же на 71-й минуте с поля был удален игрок хозяев Ньом. При этом, доминирование команды Симеоне не вылилось в забитые мячи.

В турнирной таблице «Атлетико» продолжает лидировать, опережая на шесть очков «Реал» и на семь «Барселону», но у каталонцев еще матч в запасе.

Чемпионат Испании. 27-й тур.

«Хетафе» – «Атлетико» 0:0

«Хетафе»: Сория, Оливера, Шакла, Ньом, Джене, Максимович, Кукурелья, Арамбарри, Аленья, Эрнандес (Суарес, 65), Унал (Тимор, 90).

«Атлетико»: Облак, Савич, Эрмосо (Лемар, 64), Хименес, Триппьер, Коке, Льоренте, Сауль (Жоау Феликс, 46), Карраско (Лоди, 64), Корреа (Дембеле, 64), Суарес.

Предупреждения: Савич, Хименес, Жоау Феликс, Льоренте Эрмосо, Сория

Удаления: Ньом