По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
Победу «матрасникам» принес дубль Корреа
19:07
фото - Football Espana
В матче 19-го тура Примеры «Атлетико» принимало «Райо Вальекано».
Победу «матрасникам» обеспечил форвард Анхель Корреа, оформивший дубль.
Благодаря этому команда Симеоне смогла обойти «Райо» в таблице испанского чемпионата.
Примера, 19-й тур
«Атлетико Мадрид» – «Райо Вальекано» 2:0
Голы: Корреа, 28, 53
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди, Карраско, Лемар, Кондогбиа, де Пауль, Суарес (Матеус Кунья, 72), Корреа.
«Райо Вальекано»: Зидан, Балиу, Савельич, Мараш, Фран Гарсия, Родригес (Бебе, 59), Унаи Лопес (Трехо, 59), Комесанья (Фалькао, 76), Оскар Валентин, Гвардиола (Aguirre Arevalo, 82), Паласон (Мартин, 46).
Предупреждения: Суарес (26), Хименес (63), де Пауль (73).
Комментарии 0