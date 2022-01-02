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«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента

Победу «матрасникам» принес дубль Корреа
Футбол Примерa (Испания)
19:07
«Атлетико» вернулся в топ-4, обыграв прямого конкурента
фото - Football Espana

В матче 19-го тура Примеры «Атлетико» принимало «Райо Вальекано».

Победу «матрасникам» обеспечил форвард Анхель Корреа, оформивший дубль.

Благодаря этому команда Симеоне смогла обойти «Райо» в таблице испанского чемпионата.

Примера, 19-й тур

«Атлетико Мадрид» – «Райо Вальекано» 2:0

Голы: Корреа, 28, 53

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес, Эрмосо, Лоди, Карраско, Лемар, Кондогбиа, де Пауль, Суарес (Матеус Кунья, 72), Корреа.

«Райо Вальекано»: Зидан, Балиу, Савельич, Мараш, Фран Гарсия, Родригес (Бебе, 59), Унаи Лопес (Трехо, 59), Комесанья (Фалькао, 76), Оскар Валентин, Гвардиола (Aguirre Arevalo, 82), Паласон (Мартин, 46).

Предупреждения: Суарес (26), Хименес (63), де Пауль (73).

Павел Харченко
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Теги

Атлетико Мадрид Райо Вальекано Анхель Корреа

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