«Атлетико» вылетел из Кубка Испании в 1/8 финала

«Сосьедад» прошел дальше

Фото: twitter.com/RealSociedad

«Реал Сосьедад» прошел в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв дома «Атлетико».

За весь матч мадридцы почти ничего не создали у ворот соперника. А вот хозяева отличились дважды. Сделали это Янузай и Серлот, голы которых и принесли победу команде и проход в четвертьфинал.

Другие фавориты – «Реал» и «Барселона» проведут свои матчи 20 января.

Кубок Испании. 1/8 финала:

«Реал Сосьедад» – «Атлетико» 2:0

Голы: Янузай, 33, Серлот, 47

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Муньос (Рико, 63), Янузай (Субельдия, 86), Мерино, Гевара (Субименди, 78), Сильва (Рафинья, 63), Серлот (Порту, 86), Ойарсабаль.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 55), Карраско (Мартин, 78), Коке (Суарес, 55), Эррера, де Пауль (Серрано, 78), Корреа (Матеус Кунья, 55), Жоау Феликс.