«Атлетико» вырвал победу над «Эспаньолом» на 99-й минуте
В матче 4-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал мадридский «Атлетико».
Команда Симеоне пропустила в концовке 1-го тайма, отличился игрок «Эспаньола» Де Томас.
«Атлетико» не могло забить до 79-й минуты, тогда отличился Карраско. А вырвала победу команда Симеоне на 99-й – Лемар забил на последних секундах.
В турнирной таблице Примеры «матрасники» пока лидируют.
Примера, 4-й тур
«Эспаньол» – «Атлетико» 1:2
Голы: Де Томас, 40 – Карраско, 79, Лемар, 90+9
«Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Recasens, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 58), Корреа (Лоди, 46).
Предупреждения: Эрмосо (31), Кондогбиа (82), Карраско (90), Жоау Феликс (90), Меламед (90)
Комментарии 0