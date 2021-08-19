Симеоне – о старте «Атлетико» в Ла Лиге: «Мы провели очень хороший матч»
«Атлетико» взял в аренду голкипера «Монако»
В текущем сезоне 30-летний француз на поле еще не появлялся
22:05
Бенжамен Леком / Фото - europe1.frГолкипер «Монако» Бенжамен Леком продолжит карьеру в мадридском «Атлетико» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Контракт с вратарем рассчитан на один сезон. 30-летний француз в текущем сезоне на поле не появлялся.
В минувшем сезоне он сыграл за монегасков 28 матчей, пропустил 27 мячей и 13 раз отыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в услугах форварда «Монако» Пьетро Пеллегри.
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