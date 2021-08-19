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«Атлетико» взял в аренду голкипера «Монако»

В текущем сезоне 30-летний француз на поле еще не появлялся
Футбол Примерa (Испания)
22:05
«Атлетико» взял в аренду голкипера «Монако»
Бенжамен Леком / Фото - europe1.fr
Голкипер «Монако» Бенжамен Леком продолжит карьеру в мадридском «Атлетико» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. 

Контракт с вратарем рассчитан на один сезон. 30-летний француз в текущем сезоне на поле не появлялся. 

В минувшем сезоне он сыграл за монегасков 28 матчей, пропустил 27 мячей и 13 раз отыграл «на ноль». Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в услугах форварда «Монако» Пьетро Пеллегри.
Владимир Кириченко
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Теги

Монако Атлетико Мадрид

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