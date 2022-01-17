Аудитория АПЛ в первом ковидном сезоне превысила аудиторию Лиги чемпионов в два раза

В кампании 2019/20 также была самая высокая заполняемость английских стадионов

Фото: ВВС

Суммарная аудитория АПЛ в сезоне-2019/20 превысила аудиторию Лиги чемпионов, когда началась пандемия коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Британской аудиторско-консалтинговой компания Ernst & Young (EY) сообщает, что в сезоне 2019/20 аудитория АПЛ составила 3,2 миллиарда человек – рекордный показатель в истории. Аудитория Лиги чемпионов в тот период составила 1,6 миллиарда.

Кроме того, в этом сезоне зафиксирована самая большая заполняемость стадионов в истории АПЛ – 97,8%.

Турнирная таблица АПЛ.