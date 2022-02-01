Аутсайдер АПЛ стал лидером в Европе по количеству потраченных денег на трансферы зимой. «Шахтер» – в топ-15
Авторитетный портал Transfermarkt составил список клубов, которые потратили больше всего в зимнее трансферное окно.
Напомним, «Шахтер» потратил 12 миллионов евро на Давида Нереса и 6 миллионов евро на Винисиуса Тобиаса.
Топ-15 клубов по затратам на трансферы в зимнее трансферное окно:
1. «Ньюкасл» – 102 млн евро.
2. «Ювентус» – 97 млн евро.
3. «Барселона» – 55 млн евро.
4. «Ливерпуль» – 45 млн евро.
5. «Эвертон» – 37 млн евро.
6. «Астон Вилла» – 30 млн евро.
7. «Тоттенхэм» – 29 млн евро.
8. «Фиорентина» – 28 млн евро.
9. «Зенит» – 27 млн евро.
10. «Уотфорд» – 24 млн евро.
11. «Вольфсбург» – 23 млн евро.
12. «Америка» – 21 млн евро.
13. «Дженоа» – 19 млн. евро.
14. «Шахтер» – 18 млн евро.
15. «Брайтон» – 18 млн евро.
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