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Аутсайдер Серии А отказался от Диего Косты из-за его плохой формы

Форварда не будет в Италии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:50
Аутсайдер Серии А отказался от Диего Косты из-за его плохой формы
Фото: Globo

«Салернитана» отказалась от подписания нападающего Диего Косты.

Как оказалось, клуб не устроила его физическая форма. Переговоры с ним завершились. Более того он требовал солидный контракт, сообщает Sky Sports.

Пока Диего является свободным агентом. Он покинул в декабре «Атлетико Минейро».

В Бразилии он отыграл 19 матчей, забив пять голов.

«Салернитана» идет 20-й в таблице Серии А.

Андрей Усмонов
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