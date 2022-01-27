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Аутсайдер Серии А отказался от Диего Косты из-за его плохой формы
Форварда не будет в Италии
14:50
Фото: Globo
«Салернитана» отказалась от подписания нападающего Диего Косты.
Как оказалось, клуб не устроила его физическая форма. Переговоры с ним завершились. Более того он требовал солидный контракт, сообщает Sky Sports.
Пока Диего является свободным агентом. Он покинул в декабре «Атлетико Минейро».
В Бразилии он отыграл 19 матчей, забив пять голов.
«Салернитана» идет 20-й в таблице Серии А.
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