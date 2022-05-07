Аутсайдер Серии А проигрывал «Ювентусу» до 87-й минуты, но сумел вырвать победу

«Дженоа» сотворила сенсацию

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В 36-м туре Серии А «Дженоа» сенсационно победила «Ювентус» в родных стенах.

В начале второго тайма за «Ювентус» забил Дибала, и все шло к логической победе "старой синьоры".

Но на последних минутах «Дженоа» устроила настоящую сенсацию: на 87 минуте сравняли счет, а на 95 – вырвали победу.

Даже несмотря на победу, «Дженоа» не выбрался с зоны вылета в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» же остался четвертым.

Серия А, 36-й тур

«Дженоа» – «Ювентус» 2:1

Голы: Гудмунссон, 87, Кришито, 90+5 – Дибала, 48

«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Бани, Эстигор, Кришито, Бадель, Гальдамес (Френдруп, 46), Амири, Мелегони (Экубан, 59), Портанова (Йебоа, 58), Дестро (Гудмундссон, 68).

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Рабьо, Артур (Закария, 60), Миретти (Бернардески, 74), Куадрадо (Алекс Сандро, 60), Дибала (Аке, 80), Кин, Влахович (Мората, 74).

Предупреждения: Дибала (29), Ругани (34), Мелегони (43), Артур (44), Бадель (78).