«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ
Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Неплохое усиление для «Руха»
Лассана Файе / Фото: ФК Рух
Львовский «Рух» на своем официальном сайте сообщил о подписании 23-летнего левого защитника из Нидерландов Лассана Файе.
Файе имеет большой опыт выступления в чемпионате Нидерландов. Латераль играл за «Спарту» из Роттердама, «Витесс», ПСВ и «Ден Хааг».
Всего в Эредивизи Файе провел 55 матчей и сделал 2 голевые передачи.
В турнирной таблице УПЛ «Рух» идет на 11-м месте.
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