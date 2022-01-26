Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов

Неплохое усиление для «Руха»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:42
Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Лассана Файе / Фото: ФК Рух

Львовский «Рух» на своем официальном сайте сообщил о подписании 23-летнего левого защитника из Нидерландов Лассана Файе.

Файе имеет большой опыт выступления в чемпионате Нидерландов. Латераль играл за «Спарту» из Роттердама, «Витесс», ПСВ и «Ден Хааг».

Всего в Эредивизи Файе провел 55 матчей и сделал 2 голевые передачи.

В турнирной таблице УПЛ «Рух» идет на 11-м месте.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рух

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ
«Рух» усилился французским легионером, игравшим за клуб АПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
25 января 19:09
Кучук рассказал о планах «Руха» на первом сборе
Кучук рассказал о планах «Руха» на первом сборе
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 16:52
«Рух» могут пополнить два легионера
«Рух» могут пополнить два легионера
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 14:46
«Рух» расстался с Кузыком
«Рух» расстался с Кузыком
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 12:50
Заявится на сезон? Президент «Руха» положил шедевральный гол со штрафного
Заявится на сезон? Президент «Руха» положил шедевральный гол со штрафного
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 10:31
Президент «Руха»: «Мы лучше всех в Украине работаем с болельщиками»
Президент «Руха»: «Мы лучше всех в Украине работаем с болельщиками»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 2021г. 07:15

Новости: Футбол

Матвиенко: «Петраков постоянно звонит и интересуется делами»
Матвиенко: «Петраков постоянно звонит и интересуется делами»
Сборная Украины
20:59
Экс-игрок «Шахтера» может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
Экс-игрок «Шахтера» может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
В Европе
20:51
Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Аутсайдер УПЛ подписал 23-летнего защитника, который провел больше 50 матчей в чемпионате Нидерландов
Украинская Премьер-лига
20:42
Рэпер Канье Уэст посетил тренировку топ-клуба Европы
Рэпер Канье Уэст посетил тренировку топ-клуба Европы
В Европе
20:33
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Камеры зафиксировали, как агент Дембеле набирал номер спортивного директора ПСЖ
Примерa (Испания)
20:26
Защитник «Шахтера»: «На сборах с каждым днем все становится тяжелее»
Защитник «Шахтера»: «На сборах с каждым днем все становится тяжелее»
Украинская Премьер-лига
20:14
Президент FIFA нашел еще одну причину, почему стоит проводить ЧМ каждые 2 года
Президент FIFA нашел еще одну причину, почему стоит проводить ЧМ каждые 2 года
В мире
19:19
Йовичевич: «Довбыка хочет пол-Европы, но цена у него высокая»
Йовичевич: «Довбыка хочет пол-Европы, но цена у него высокая»
Украинская Премьер-лига
18:56
Молодежка «Динамо» не доиграла матч с «Антальяспором» из-за драки
Молодежка «Динамо» не доиграла матч с «Антальяспором» из-за драки
Украинская Премьер-лига
18:46
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости