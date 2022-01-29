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Австрийский клуб приостановил переход Коноплянки

Украинец готов сменить команду
Футбол Украинская Премьер-лига
21:49
Австрийский клуб приостановил переход Коноплянки
Фото: shakhtar.com

Австрийский ЛАСК приостановил переход полузащитника «Шахтера» Евгения Коноплянки.

Игрок уже договорился о контракте с новой командой, но по вине австрийцев трансфер задерживается, сообщает журналист каналов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас в своем twitter.

Сообщается, что Коноплянка вернется к варианту с переходом в чемпионат Турции если переход в ЛАСК не состоится. Он разорвет контракт с «Шахтером» перед уходом в новую команду.

Коноплянка не отправится на сборы в Турцию с командой. Он провел лишь 2 матча в этом сезоне.

Андрей Усмонов
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Теги

Евгений Коноплянка Шахтер Донецк ЛАСК

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