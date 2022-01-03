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Австрийский клуб продал экс-защитника «Зари»

Футболист провел всего 7 матчей перед трансфером в Хорватию
Футбол Украинские легионеры
17:22
Австрийский клуб продал экс-защитника «Зари»
Фото - Осиек

Защитник Евгений Чеберко стал полноценным игроком «Осиека». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С начала 2021 года украинец выступал в хорватской команде на правах аренды из ЛАСКа. Контракт экс-оборонца «Зари» был выкуплен у австрийского клуба. Соглашение подписано до конца 2025 года.

За «Осиек» Чеберко успел отыграть 26 матчей, оформил по одному голу и ассисту. Футболку ЛАСКа защитник надел всего 7 раз.

Ранее футболист объяснил, почему потерял место в основе хорватского коллектива.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евгений Чеберко ЛАСК Осиек

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