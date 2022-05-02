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Авто тренера клуба Первой лиги разбомбили, он прячется в подвале в горячей точке
Мальцев не успел выехать из Краматорска
12:40
Александр Мальцев / Фото: ФК Краматорск
Главный тренер «Краматорска» Александр Мальцев не смог выехать из города, где сейчас идут бои.
Мальцев пытался выехать на своем авто, но рашисты разбомбили его, поэтому тренер остался в подвале своего дома в городе.
До 24 ферваля «Краматорск» выступал в Первой лиге.
А пока украинцев убивают, предатель анатолий тимощук бурно празднует чемпионство с рашистским «зенитом».
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