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Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче

Подопечные Луиса Энрике пробились в четвертьфинал Евро-2020
Футбол Евро-2020
21:35
Автогол и неудачный водопой. Испания дожала Хорватию в невероятном матче
Фото - RFEF

В 1/8 финала Евро-2020 Испания переиграла Хорватию.

Счет в матче был открыт после неуверенных действий Унаи Симона. Голкипер не сумел принять передачу от Педри, и мяч влетел в ворота «фурии рохи».

Однако обидный эпизод не сломал подопечных Луиса Энрике. Команда сумела выйти вперед благодаря голам Сарабии и Аспиликуэты.

Далее защитник «клетчатых» Гвардиол выбрал неудачное время для того, чтобы выпить воды и не успел занять свою позицию. Этим воспользовался соперник, забив третий мяч.

Казалось бы, Ферран Торрес закрыл матч. Однако два гола в концовке в исполнении Оршича и Пашалича перевели игру в дополнительное время.

И все же, испанцы сумели дожать хорватов в экстратаймах. После того, как команда вновь повела в два мяча силами Мораты и Ойарсабаля, соперник уже не сумел отыграться.

Италия вышла в четвертьфинал турнира. Там команда сыграет с победителем пары Франция – Швейцария.

Евро-2020, 1/8 финала

Хорватия – Испания 3:5

Голы: Педри, 20 (автогол), Оршич, 85, Пашалич, 90 – Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Ферран Торрес, 76, Мората, 100, Ойарсабаль, 103

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович (Брекало, 74), Вида, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания: Унаи Симон, Гайя (Альба, 78), Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 72), Сарабия (Ольмо, 72), Коке (Фабиан Руис, 78), Педри, Бускетс (Родри, 102), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 88), Мората.

Предупреждения: Брозович, Чалета-Цар

Обзор первого тайма

Гол Аспиликуэты

Гол Феррана Торреса

Гол Оршича

Гол Пашалича

Гол Мораты

Гол Ойярсабаля

Сергей Стаднюк
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Теги

Хорватия – Испания сборная Хорватии (футбол) сборная Испании (футбол)

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