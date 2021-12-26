Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Автогол не помешал «Челси» обыграть «Астон Виллу». У Жоржиньо дубль с пенальти

«Синие» одержали волевую победу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:20
Автогол не помешал «Челси» обыграть «Астон Виллу». У Жоржиньо дубль с пенальти
Фото - ФК Челси

В 19-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Астон Виллой».

Подвел «синих» Джеймс, отправив мяч в собственные ворота. Однако тут же пенальти реализовал Жоржиньо. При равенстве в счете команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме гости прибавили оборотов. Это вылилось в гол Лукаку. А точку поставил итальянский хавбек, оформив дубль с 11-метровых.

«Челси» догнал «Ливерпуль» по очкам в турнирной таблице. Правда, у «мерсисайдцев» есть игра в запасе. «Астон Вилла» замкнула верхнюю десятку.

АПЛ, 19 тур

«Астон Вилла» – «Челси» 1:3

Голы: Джеймс, 28 (автогол) – Жоржиньо, 34 (пен.), 90+3 (пен.), Лукаку, 56

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Сансон (Эль-Гази, 76), Буэндиа (Чуквуэмека, 74), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Траоре, 73), Уоткинс

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва (Кристенсен, 52), Рюдигер, Чалоба (Лукаку, 46), Алонсо, Жоржиньо, Канте (Ковачич, 63), Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои.

Предупреждения: Мартинес, Мингз, Конса – Алонсо

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Астон Вилла

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Тухель рассказал, зачем ему нужен второй голкипер «Челси» Кепа
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:40
«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»
«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»
Футбол Лига 1 (Франция)
25 декабря 15:47
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 декабря 16:50
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Будет дерби. Известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка лиги
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 08:55
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Тухель: «Мы не можем заставлять людей вакцинироваться»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 декабря 19:33
«Челси» намерен подписать звездного защитника «Ювентуса»
«Челси» намерен подписать звездного защитника «Ювентуса»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 декабря 11:54

Новости: Футбол

Элитная доставка. Шевченко перевез во Францию футболки Балули
Элитная доставка. Шевченко перевез во Францию футболки Балули
Первая лига
22:35
Ребров рассказал, как добиться уважения футболистов
Ребров рассказал, как добиться уважения футболистов
Украинские легионеры
22:09
«Гент» Безуса удержал ничью с лидером чемпионата Бельгии
«Гент» Безуса удержал ничью с лидером чемпионата Бельгии
Украинские легионеры
21:45
Автогол не помешал «Челси» обыграть «Астон Виллу». У Жоржиньо дубль с пенальти
Автогол не помешал «Челси» обыграть «Астон Виллу». У Жоржиньо дубль с пенальти
Премьер-Лига (Англия)
21:20
Довбык: «Селезнев поразил меня своим мастерством»
Довбык: «Селезнев поразил меня своим мастерством»
Украинская Премьер-лига
20:52
Кополовец: «Чемпионат Украины мертв. Просто катастрофа»
Кополовец: «Чемпионат Украины мертв. Просто катастрофа»
Украинская Премьер-лига
20:30
Ребров: «Лобановский – наша легенда, но у меня немного другие принципы работы»
Ребров: «Лобановский – наша легенда, но у меня немного другие принципы работы»
Украинские легионеры
20:13
Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца
Деньги за Миколенко в действии. «Динамо» и «Бока Хуниорс» согласовали трансфер колумбийца
Украинская Премьер-лига
19:48
«Пошел бы пешком». Экс-защитник «Вереса» – о возможном трансфере в «Металлист»
«Пошел бы пешком». Экс-защитник «Вереса» – о возможном трансфере в «Металлист»
Украинская Премьер-лига
19:32
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
56
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
8
Все новости