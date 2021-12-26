Автогол не помешал «Челси» обыграть «Астон Виллу». У Жоржиньо дубль с пенальти

«Синие» одержали волевую победу

Фото - ФК Челси

В 19-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на выезде одержал волевую победу над «Астон Виллой».

Подвел «синих» Джеймс, отправив мяч в собственные ворота. Однако тут же пенальти реализовал Жоржиньо. При равенстве в счете команды и ушли на перерыв.

Во втором тайме гости прибавили оборотов. Это вылилось в гол Лукаку. А точку поставил итальянский хавбек, оформив дубль с 11-метровых.

«Челси» догнал «Ливерпуль» по очкам в турнирной таблице. Правда, у «мерсисайдцев» есть игра в запасе. «Астон Вилла» замкнула верхнюю десятку.

АПЛ, 19 тур

«Астон Вилла» – «Челси» 1:3

Голы: Джеймс, 28 (автогол) – Жоржиньо, 34 (пен.), 90+3 (пен.), Лукаку, 56

«Астон Вилла»: Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Сансон (Эль-Гази, 76), Буэндиа (Чуквуэмека, 74), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Траоре, 73), Уоткинс

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва (Кристенсен, 52), Рюдигер, Чалоба (Лукаку, 46), Алонсо, Жоржиньо, Канте (Ковачич, 63), Маунт, Пулишич, Хадсон-Одои.

Предупреждения: Мартинес, Мингз, Конса – Алонсо