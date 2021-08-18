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Автогол не помешал «Ингульцу» отобрать очки у «Динамо». Монзуль не поставила пенальти в компенсированное время

Защитник петровцев потянул за волосы Родригеша в штрафной площади
Футбол Украинская Премьер-лига
21:26
Автогол не помешал «Ингульцу» отобрать очки у «Динамо». Монзуль не поставила пенальти в компенсированное время
Фото - ФК Динамо Киев

В четвертом туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на стадионе им. Лобановского сыграло вничью с «Ингульцом».

С самого начала номинально выездного матча киевляне пытались пробить массированную оборону соперника. Близкими к этому «бело-синие» были в концовке первого тайма, но Шуст вытащил мяч из пустых ворот.

К середине второго тайма «Динамо» снова начало нагнетать. Давление привело к ошибке Шишки, занесшего мяч в собственные ворота после прострела Караваева. Однако почти сразу Коваленко ударом с острого угла счет сравнял.

Киевляне снова предприняли штурм ворот соперника. Фантастический сейв совершил голкипер петровцев после удара через себя Родригеша.

Спорный эпизод произошел уже в компенсированное время. Во время подачи в штрафную площадь защитник «Ингульца» очевидно потянул за волосы люксембуржца. Однако помощник Екатерины Монзуль на VAR не усмотрел в эпизоде ничего «криминального».

«Динамо» впервые потеряло очки в этом сезоне и идет вторым турнирной таблице. «Ингулец» набрал свой первый пункт.

УПЛ, 4 тур

«Ингулец» – «Динамо» 1:1

Голы: Коваленко, 76 – Шишка, 71 (автогол)

«Ингулец»: Шуст, Ковалев, Бен-Салем, Полегенько, Опанасенко, Бартулович (Коваленко, 69), Козак (Асмелаш, 69), Шарай (Головкин, 85), Запорожец, Шишка (Поспелов, 90), Ситало (Стефен, 69).

«Динамо»: Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Сирота, Миколенко (Сидклей, 90), Забарный, де Пена (Родригеш, 63), Цыганков, Гармаш (Вербич, 63), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 80).

Предупреждения: Шарай, Бартулович,
Головкин – Сидорчук, Шапаренко
Сергей Стаднюк
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