Автогол не помешал «Ингульцу» отобрать очки у «Динамо». Монзуль не поставила пенальти в компенсированное время
В четвертом туре украинской Премьер-лиги «Динамо» на стадионе им. Лобановского сыграло вничью с «Ингульцом».
С самого начала номинально выездного матча киевляне пытались пробить массированную оборону соперника. Близкими к этому «бело-синие» были в концовке первого тайма, но Шуст вытащил мяч из пустых ворот.
К середине второго тайма «Динамо» снова начало нагнетать. Давление привело к ошибке Шишки, занесшего мяч в собственные ворота после прострела Караваева. Однако почти сразу Коваленко ударом с острого угла счет сравнял.
Киевляне снова предприняли штурм ворот соперника. Фантастический сейв совершил голкипер петровцев после удара через себя Родригеша.
Спорный эпизод произошел уже в компенсированное время. Во время подачи в штрафную площадь защитник «Ингульца» очевидно потянул за волосы люксембуржца. Однако помощник Екатерины Монзуль на VAR не усмотрел в эпизоде ничего «криминального».
«Динамо» впервые потеряло очки в этом сезоне и идет вторым турнирной таблице. «Ингулец» набрал свой первый пункт.
УПЛ, 4 тур
«Ингулец» – «Динамо» 1:1
Голы: Коваленко, 76 – Шишка, 71 (автогол)
«Ингулец»: Шуст, Ковалев, Бен-Салем, Полегенько, Опанасенко, Бартулович (Коваленко, 69), Козак (Асмелаш, 69), Шарай (Головкин, 85), Запорожец, Шишка (Поспелов, 90), Ситало (Стефен, 69).
«Динамо»: Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Сирота, Миколенко (Сидклей, 90), Забарный, де Пена (Родригеш, 63), Цыганков, Гармаш (Вербич, 63), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 80).Предупреждения: Шарай, Бартулович,
Головкин – Сидорчук, Шапаренко
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