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Автогол не помешал «Монако» переиграть «Ренн» в матче с удалением

Гости доигрывали вдесятером
Футбол Лига 1 (Франция)
17 мая 08:01
Автогол не помешал «Монако» переиграть «Ренн» в матче с удалением
Фото - ФК Монако

В 37-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своем поле переиграл «Ренн».

«Монегаски» обеспечили положительный для себя результат еще в первом тайме. Отличились Бен-Йеддер и Головин.

После перерыва автогол в свой пассив записал Дисаси. Но больше мяч не побывал в сетке ворот хозяев. А под коней в составе гостей удалился Да Сильва.

Перед последним туром «Монако» отстает от ПСЖ на два очка и опережает «Лион» в турнирной таблице на один пункт. Команда расположилась на третьей «лигочемпионской» строчке.

Лига 1, 37 тур

«Монако» – «Ренн» 2:1

Голы: Бен-Йеддер, 16, Головин, 29 – Дисаси, 68 (автогол)

«Монако»: Леком, Марипан (Дисаси, 63), Бадиашиль, Сидибе, Кайо Энрике, Фофана, Головин (Матазо, 71), Тчуамени, Желсон Мартинш (Диатта, 71), Бен-Йеддер (Балло-Туре, 84), Фолланд (Агиляр, 83).

«Ренн»: Гомис, Мауасса (Трюффер, 67), Да Сильва, Агерд, Траоре, Те, Бурижо, Доку (Дель Кастийо, 67), Камавинга (Гирасси, 46), Терье (Ньямси, 87), Нзонзи.

Предупреждения: Бадиашиль, Марипан – Бурижо, Агерд

Удаление: Да Сильва
Сергей Стаднюк
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Монако Ренн

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