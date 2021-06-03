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Автогол помог Португалии вырвать победу над Испанией и выйти в финал молодежного Евро

Антигероем «фурии рохи» стал Куэнка
Футбол В Европе
20:53
Автогол помог Португалии вырвать победу над Испанией и выйти в финал молодежного Евро
Фото - UEFA

В полуфинале чемпионата Европы-2021 (U-21) Португалия переиграла Испанию.

Первый там прошел при небольшом преимуществе «фурии рохи». Правда, воплотить его в гол не удалось.

После перерыва картина не изменилась, испанцы куда чаще наносили удары, однако португальцы были несколько точнее. «Красно-желтым» все же удалось забить. Правда, Куэнка поразил собственные ворота.

Португалия вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Нидерланды – Германия.

Евро-2021 (U-21), полуфинал

Испания – Португалия 0:1

Гол: Куэнка, 80 (автогол)

Испания: Альваро Фернандес, Хиль, Куэнка, Мингеса, Хиль (Миранда, 46), Субименди, Пуадо, Ману Гарсия (Сансет, 76), Браим Диас (Пино, 66), Вильяр (Абель Руис, 82), Кукурелья.

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Кейруш, Диогу Далот, Диогу Лейте, Конте, Жедсон Фернандеш (Флорентину, 51), Витинья, Фабиу Виейра (Педру Перейра, 90), Даниэл Браганса (Ромариу Баро, 65), Рафаэл Леау (Тиагу Томаш, 65), Мота (Жота, 65).

Предупреждения: Браим Диас – Рафаэл Леау
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Испании (футбол) сборная Португалии (футбол) чемпионат Европы U-21 (футбол)

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