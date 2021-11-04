Автогол Соучека лишил «Вест Хэм» победы над «Генком» в Лиге Европы

На счету Бенрахмы голевой дубль

«Вест Хэм» расписал боевую ничью с бельгийским «Генком» / фото - Getty Images

Английский «Вест Хэм» расписал боевую ничью с бельгийским «Генком» в 4-м матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Самым результативным игроком матча стал полузащитник «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, который отметился голевым дублем.

Стоит отметить, что команды провели очень ровный матч. «Молотобойцы» во втором тайме были чуть более активными и на 82-й минуте получив преимущество в счете должны были просто удержать напор противника.

За 2 минуты до конца встречи хавбек «Вест Хэма» Томаш Соучек пытался спасти свои ворота от очередного штурма бельгийцев, и при попытке выбить мяч в аут он зарядил «девятку» в свои ворота и помог противникам сровнять счет.

В таблице группы H «Вест Хэм» занимает первую строчку, имея 10 очков в активе (4 игры, 3 победы, 1 ничья). «Генк» идет на втором месте с 4-ю очками (4 матча, 1 победа, 1 ничья).

Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не попал в заявку на этом матч.

Лига Европы. Групповой этап

4-й тур

«Генк» Бельгия – «Вест Хэм» Англия 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: Пэйнтсил (5), Бенрахма (58), Бенрахма (82), Соучек (88, автогол).

«Генк»: – Вандевордт, Муньос (Пресиадо, 87), Лукуми, Садик, Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Угбо, 87), Онуачу, Ито, Пэйнтсил (Ойен, 90).

«Вест Хэм»: Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Масуаку (Форнальс, 58), Нобл (Соучек, 58), Лансини (Крал, 85), Райс, Антонио (Боуэн, 58), Бенрахма.

Предупреждения: Райс (15), Торстведт (55), Доусон (67), Лукуми (69), Пэйнтсил (69), Артеага (71).

Напомним, «Вест Хэм» без Ярмоленко разгромил «Астон Виллу» и единолично занял четвертую строчку в АПЛ.