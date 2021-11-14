Автогол в матче с Хорватией лишил Россию прямой путевки на чемпионат мира

Подопечные Карпина отправились в плей-офф

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В заключительном туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Хорватии на своем поле переиграла Россию.

Хозяева стадиона в Сплите нуждались только в победе в данном матче. Лишь она давала возможность пробиться на ЧМ напрямую.

С самого старта «клетчатые» завладели инициативой. К 80-й минуте количество ударов хорватов насчитывало 19 против одного у россиян.

Судьбу же встречи решил автогол Федора Кудряшова. После него деморализованные гости даже не сумели предпринять попытку штурма ворот.

Хорватия в последний момент перехватила лидерство в группе H и вышла на чемпионат мира. Подопечные Валерия Карпина упустили прямую путевку на мундиаль и отправятся в стыки. В случае попадания Украины в плей-офф команда будет разведена с ней.

Отбор на ЧМ-2022, группа H, десятый тур

Хорватия – Россия 1:0

Гол: Кудряшов, 81 (автогол)

Хорватия: Грбич, Ловрен, Юранович (Брекало, 75), Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Перишич, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Караваев, Фомин (Глебов, 80), Баринов, Бакаев (Мостовой, 78), Головин (Чистяков, 57), Ионов (Зобнин, 57), Смолов (Заболотный, 57).

Ливая, Грбич – Головин, Смолов