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Автогол защитника «Вероны» подарил «Милану» четвертую победу в Серии А кряду

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Футбол Серия А (Италия)
17 октября 07:39
Автогол защитника «Вероны» подарил «Милану» четвертую победу в Серии А кряду
«Милан» победил «Верону» / фото - Getty Images

«Милан» победил «Верону» в домашнем матче 8-го тура Серии А. Поединок завершился со счетом 3:2.

Неожиданно, гости доставили «россонери» очень много проблем по ходу матча. При почти равном проценте владения мячом, «Верона» при меньшем количестве ударов совершила больше в створ ворот и отправила хозяев на перерыв с двумя пропущенными мячами.

Во втором тайме «Милан» сумел отыграть эти два гола. Переломной стала 78-я минута матча, когда защитник «Вероны» Корай Гюнтер хотел выбить мяч со своей штрафной, но ошибся, и случайно отправил его за шиворот собственному голкиперу. Автогол вывел «Милан» вперед. Хозяева не стали играть с огнем и ушли в «глухую». Стоит отметить, что «Верона» не сбавила напора и до конца матча пыталась отыграть обидный автогол, но счет на табло так и остался 2:3.

В таблице Серии А «Милан» без единого поражения идет на первом месте, имея 22 очка в активе. «Верона» расположилась на 13-й строчке, заработав за 8- туров 8 очков.

Серия А. 8-й тур

«Милан» – «Верона» 3:2 (0:2)

Голы: Капрари (7), Барак (24, пенальти), Жиру (59), Кессиэ (76, пенальти), Гюнтер (78, автогол).

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Романьоли, Балло-Туре, Мальдини (Крунич, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 36), Салемакерс (Кастильехо, 46), Беннасер (Ибрагимович, 77), Кессиэ, Жиру (Тонали, 82).

«Верона»: Монтипо, Казале, Гюнтер, Чеккерини (Шутало, 46), Илич, Фараони, Велозу (Тамез, 60), Капрари (Симеоне, 60), Барак, Лазович (Канчельери, 79), Калинич (Лазанья, 64).

Предупреждения: Чеккерини (5), Калинич (25), Казале (38), Велозу (54), Балло-Туре (81)

Напомним, «Милан» продлил контракт с основным полузащитником.

Михаил Рыбак
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