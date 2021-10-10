Автор дубля в ворота Казахстана поделился ожиданиями от матча с Украиной

Сборная Боснии и Герцеговины добыла уверенную победу в отборе на ЧМ-2022

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Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Смаил Превляк поделился эмоциями после победы над Казахстаном (2:0) и ожиданиями от матча с Украиной в отборе на ЧМ-2022. Слова футболиста передает TMW.

Мы доминировали на протяжение 90 минут и контролировали игру. У нас было больше шансов, и наша победа – заслуженна. Я счастлив, что забил два мяча. Но, прежде всего, рад, что удалось выиграть. Если мы выступим, как сегодня, сможем хорошо сыграть и против Украины.

Напомним, полузащитник Миралем Пьянич не попал в заявку Боснии и Герцеговины на матч с Украиной.