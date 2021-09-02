Автор дубля в ворота Украины: «Это мои первые мячи за сборную. Хотел бы посвятить их бабушке»

Хавбек вырвал ничью для своей команды

Руслан Валиуллин / фото - qazlive

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин прокомментировал для kazfootball ничью в матче с Украиной (2:2) в рамках квалификации ЧМ-2022:

«Игра сложилась очень тяжело. Мы пропустили два раза и пришлось отыгрываться. Для меня всегда честь выступать за сборную и тем более это были мои первые мячи за сборную. Очень приятно, я горд. Хотел бы посвятить их моей бабушке, потому что позавчера ее не стало. Я посвящаю свои мячи моей бабушке. Спасибо всем за поддержку».

Каково было играть в присутствии болельщиков? Соскучились по этой атмосфере?

«Да. Сегодня мы чувствовали эту поддержку, они нам задавали импульс, вдохновляли нас идти вперед и не отступать. Поэтому мы играли до конца. Из-за этого мы вырвали ничью в конце матча. Это их заслуга тоже».

В первом тайме вы активно участвовали в атаке. Это была установка тренера?

«Конечно, нам тренер всегда говорит играть в футбол, не бояться, не сидеть сзади. По возможности мы всегда стараемся играть вперед, не держать сзади мяч. Он сказал не отсиживаться. Вся наша философия теперь будет строиться в игре вперед, не боясь».

Хавбек сначала сравнял счет сначала на 75 минуте, а когда гости вновь вышли вперед в компенсированное время, то уже дублем спас очки для своей команды.

Напомним, Даниил Сикан забил в дебютном матче за сборную Украины.