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Автор гола в ворота «Баварии»: «Судьба противостояния еще не решена»

«Зальцбург» до последнего удерживал победный результат
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:18
Автор гола в ворота «Баварии»: «Судьба противостояния еще не решена»
Чиквубуйке Адаму / Фото - РБ Зальцбург

Автор гола «Зальцбурга» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) Чиквубуйке Адаму поделился эмоциями после игры. Слова австрийца передает пресс-служба UEFA.

Гол был невероятным – прямо такой, о каком я вчера мечтал. Но, к сожалению, для победы его не хватило.

У нас такая прекрасная команда. Мы отдадим все силы в ответном матче. Судьба противостояния еще не решена.

Ранее главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле отметил, что команда полностью выполнила план на первый тайм.

Сергей Стаднюк
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Бавария Ред Булл Зальцбург

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