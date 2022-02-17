Нагельсманн: «Заперли «Зальцбург» на его половине и точно заслужили очко»
Автор гола в ворота «Баварии»: «Судьба противостояния еще не решена»
«Зальцбург» до последнего удерживал победный результат
10:18
Чиквубуйке Адаму / Фото - РБ Зальцбург
Автор гола «Зальцбурга» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) Чиквубуйке Адаму поделился эмоциями после игры. Слова австрийца передает пресс-служба UEFA.
Гол был невероятным – прямо такой, о каком я вчера мечтал. Но, к сожалению, для победы его не хватило.
У нас такая прекрасная команда. Мы отдадим все силы в ответном матче. Судьба противостояния еще не решена.
Ранее главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле отметил, что команда полностью выполнила план на первый тайм.
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