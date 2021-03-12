Автор гола в ворота «Динамо» объяснил результативность защитников «Вильярреала»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо» (2:0) объяснил, почему оба мяча забили центрбеки. Слова игрока приводит El Mundo Deportivo.

Мы знали, что нужно сделать шаг вперед. Учитывая наши неудачи в чемпионате Испании, эта игра была очень важна. Нам нужно было прервать эту негативную тенденцию. Сегодня мы были командой, которая доминировала и добилась успеха.

Я оказался в той ситуации, когда у защитника есть возможность забить. Выделю также отличную передачу Морено. Можно сказать, два гола от защитников – результат нашей подготовки к матчу.

Уйдя на замену в перерыве, я изначально испугался, ведь понимаю, что значит получить травму в эту часть сезона. Но МРТ показало, что, судя по всему, ничего серьезного нет. Посмотрим, что покажет обследование.