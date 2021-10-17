Автор гола в ворота «Динамо»: «Трудно, когда забиваешь и сразу пропускаешь»
Полузащитник «Львова» Фране Чирьяк высказался по поводу крупного поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:4). Футболист стал автором единственного гола «горожан».
Чувствую себя ужасно, если честно. Думаю, если бы не пропустили тот быстрый гол, то игра была бы совсем другой. Когда ты забиваешь, а потом сразу пропускаешь, это очень трудно.Ранее хавбек «Львова» Артур Ременяк отметил, что команда испугалась, поведя в счете.
Все знают, что «Динамо» для Украины – это топ-команда. За каждую ошибку, которую ты допускаешь в матче с ними, они сразу наказывают.
Это очень трудно принять. Мы не заслуживали разгром. Если вспомнить первую половину, то соперник всего дважды пробил по воротам. И оба удара превратились в голы. Рассчитывать на нечто большее в таких условиях очень сложно. «Динамо» удачно воспользовались нашими ошибками – за каждую из них они сразу наказывали нас.
У «Динамо» не 11 сильных исполнителей, а даже 22 или 23. И все равны, все мощные. Когда ты борешься на поле, то не особо обращаешь внимание на то, кто против тебя. И все же, на мой взгляд, самый сильный, наверное, Цыганков. С ним очень трудно действовать один на один. В конце концов, в этой команде все футболисты классные.
Пенальти? Я почувствовал уверенность и решил пробить. Чувствовал себя хорошо и был готов. Если была бы какая-то неуверенность, то я бы оставил возможность исполнить пенальти кому-то из ребят. К сожалению, этот гол в итоге не дал нам ничего.
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