Автор гола в ворота «Динамо»: «Трудно, когда забиваешь и сразу пропускаешь»

Фране Чирьяк / Фото - ФК Львов

Полузащитник «Львова» Фране Чирьяк высказался по поводу крупного поражения в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» (1:4). Футболист стал автором единственного гола «горожан».

Все знают, что «Динамо» для Украины – это топ-команда. За каждую ошибку, которую ты допускаешь в матче с ними, они сразу наказывают.

Это очень трудно принять. Мы не заслуживали разгром. Если вспомнить первую половину, то соперник всего дважды пробил по воротам. И оба удара превратились в голы. Рассчитывать на нечто большее в таких условиях очень сложно. «Динамо» удачно воспользовались нашими ошибками – за каждую из них они сразу наказывали нас.

У «Динамо» не 11 сильных исполнителей, а даже 22 или 23. И все равны, все мощные. Когда ты борешься на поле, то не особо обращаешь внимание на то, кто против тебя. И все же, на мой взгляд, самый сильный, наверное, Цыганков. С ним очень трудно действовать один на один. В конце концов, в этой команде все футболисты классные.

Пенальти? Я почувствовал уверенность и решил пробить. Чувствовал себя хорошо и был готов. Если была бы какая-то неуверенность, то я бы оставил возможность исполнить пенальти кому-то из ребят. К сожалению, этот гол в итоге не дал нам ничего.