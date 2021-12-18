Автор первого гола сборной Украины объяснил, почему нельзя закрывать Мампасси двери в команду

Иван Гецко / Фото - Футбол 24

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко прокомментировал возможный крест на карьере защитника Марка Мампасси в национальной команде из-за перехода в «Локомотив».

На мой взгляд, менеджеры «горняков» на примере Мампасси хотели продемонстрировать, что умеют продавать за большие деньги не только бразильских легионеров, защищавших цвета «Шахтера», но и воспитанников клубной академии.

Что касается выступлений Марка за юниорскую сборную Украины, то, поверьте, защитниками такого уровня нельзя разбрасываться. Тем более, что его переход в «Локомотив» – это инициатива «Шахтера», а не прихоть футболиста.