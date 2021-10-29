Автор победного гола «Колосу»: «Мечтаю поиграть в УПЛ с «Металлистом»

Александр Мизюк / Фото - ФК Металлист

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк рассказал о победе над «Колосом» в матче 1/8 финала Кубка Украины (1:0) и своей футбольной мечте. Слова автора победного гола передает пресс-служба харьковчан.

Да, после угловых легче забивать головой, но так получилось, что нашёл точку забить ногой. Там удобно было ударить именно так.

Мечты, конечно, пройти еще как можно дальше. А самая главная мечта – поиграть в Премьер-лиге. Надеюсь, получится это сделать с «Металлистом».