Тренер юношеской сборной: «Металлисту» рано петь дифирамбы»
Автор победного гола «Колосу»: «Мечтаю поиграть в УПЛ с «Металлистом»
Харьковчане уже прошли две команды из этиты в Кубке Украины
29 октября 20:42
Александр Мизюк / Фото - ФК Металлист
Защитник «Металлиста» Александр Мизюк рассказал о победе над «Колосом» в матче 1/8 финала Кубка Украины (1:0) и своей футбольной мечте. Слова автора победного гола передает пресс-служба харьковчан.
Эмоции, как и прошлый раз, наверное. Такое не забыть, это только прочувствовать надо, чтобы рассказать об этих эмоциях. При счете 0:0 забить, вывести команду вперед... Это счастье, я считаю. Думаю, больше просто повезло. Ворвался, попало в ногу, и получился хороший удар.
Да, после угловых легче забивать головой, но так получилось, что нашёл точку забить ногой. Там удобно было ударить именно так.
Мечты, конечно, пройти еще как можно дальше. А самая главная мечта – поиграть в Премьер-лиге. Надеюсь, получится это сделать с «Металлистом».
Ранее мыслями по поводу прохода в четвертьфинал поделился вице-президент «Металлиста» Евгений Красников.
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