Автор победного гола в финале ЧМ-2014 признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Немец вновь обрел себя в голландском клубе

Марио Гетце / фото - Eurosport

UEFA объявил имя лучшего игрока по итогам недели в Лиге Европы.

Им стал нападающий голландского ПСВ Марио Гетце, который оформил гол+пас в матче против «Реал Сосьедада» (2:2).

Помимо немца на звание MVP первого тура также претендовали Виктор Осимхен («Наполи») за дубль в матче с «Лестером» (2:2), Деклан Райс («Вест Хэм») за гол в игре с «Динамо Загреб» (2:0) и Хуанми за забитый мяч, которым он помог «Бетису» совершить эпичный камбек с «Селтиком» (4:3).

Гетце перешел в ПСВ прошлой осенью, а в этом сезоне уже успел провести 12 матчей, в которых отметился 9 результативными действиями.

Но мировому болельщику немец запомнился своим героическим победным голом в овертайме в финале ЧМ-2014.

Напомним, стало известно место Украины в таблице коэффициентов UEFA после 1-го тура еврокубков.