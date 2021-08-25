Автор победного гола в ворота «Монако» пропустит ответный матч

Педриньо не сможет помочь «Шахтеру» в решающем поединке за место в группе ЛЧ

Педриньо / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Вне заявки на встречу в Харькове остался полузащитник «горняков» Педриньо. Ранее он занимался индивидуально, но шансы на то, что футболист сможет сыграть, оставались.

Напомним, именно бразилец забил победный мяч в ворота «Монако» в первом матче. Он завершился со счетом 1:0.

За игрой квалификации главного еврокубка можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Монако».