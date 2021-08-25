Степаненко – об арбитре матча «Шахтер» – «Монако»: «Не знаю, чем я ему запомнился»
Автор победного гола в ворота «Монако» пропустит ответный матч
Педриньо не сможет помочь «Шахтеру» в решающем поединке за место в группе ЛЧ
21:22
Педриньо / Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Вне заявки на встречу в Харькове остался полузащитник «горняков» Педриньо. Ранее он занимался индивидуально, но шансы на то, что футболист сможет сыграть, оставались.
Напомним, именно бразилец забил победный мяч в ворота «Монако» в первом матче. Он завершился со счетом 1:0.
За игрой квалификации главного еврокубка можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Монако».
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