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Авторитетное издание назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Гвардиола - на 1-м месте

Триумфатор Лиги чемпионов Томас Тухель – второй
Футбол В Европе
17:59
Авторитетное издание назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Гвардиола - на 1-м месте
Хосеп Гвардиола / Фото: АПЛ

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Рейтинг: выглядит следующим образом:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Томас Тухель («Челси»);

3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

4. Антонио Конте («Интер» / «Тоттенхэм»);

5. Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии);

6. Роберто Манчини (сборная Италии);

7. Диего Симеоне («Атлетико»);

8. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг» / «Бавария»);

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии);

10. Маурисио Почеттино (ПСЖ).

Напомним, в 2021-м году Хосеп Гвардиола выиграл АПЛ с «Манчестер Сити», Томас Тухель с «Челси» победил в Лиге чемпионов, обыграв «Горожан» (1:0), а победителем Евро-2020 стал Роберто Манчини с Италией.

Петр Приходько
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Теги

Хосеп Гвардиола Томас Тухель Юрген Клопп

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