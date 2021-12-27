Гвардиола: «Зинченко не является хорошим защитником»
Авторитетное издание назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Гвардиола - на 1-м месте
Триумфатор Лиги чемпионов Томас Тухель – второй
Хосеп Гвардиола / Фото: АПЛ
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших тренеров 2021 года. Рейтинг: выглядит следующим образом:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Томас Тухель («Челси»);
3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
4. Антонио Конте («Интер» / «Тоттенхэм»);
5. Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии);
6. Роберто Манчини (сборная Италии);
7. Диего Симеоне («Атлетико»);
8. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг» / «Бавария»);
9. Гарет Саутгейт (сборная Англии);
10. Маурисио Почеттино (ПСЖ).
Напомним, в 2021-м году Хосеп Гвардиола выиграл АПЛ с «Манчестер Сити», Томас Тухель с «Челси» победил в Лиге чемпионов, обыграв «Горожан» (1:0), а победителем Евро-2020 стал Роберто Манчини с Италией.
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