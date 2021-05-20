Гвардиола: «Мы играем, чтобы победить в следующем матче, а потом подготовиться к финалу ЛЧ»
Авторитетное издание назвало лучшего тренера планеты прямо сейчас
FourFourTwo составило рейтинг топ-50
Фото: Getty Images
Издание FourFourTwo опубликовало список из 50 лучших главных тренеров прямо сейчас.
Вашему вниманию топ-10 из списка.
1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
2. Антонио Конте («Интер»).
3. Диего Симеоне («Атлетико»),
4. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
5. Юлиан Нагельсманн («РБ Лейпциг»).
6. Ханс-Дитер Флик («Бавария»).
7. Томас Тухель («ПСЖ»/»Челси»).
8. Маурисио Почеттино (ПСЖ).
9. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).
10. Брендан Роджерс («Лестер»).
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Напомним, Хосеп Гвардиола с «Манчестер Сити» выиграл АПЛ и сыграет в финале Лиги чемпионов.
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