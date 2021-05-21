Авторитетный итальянский источник подтвердил, что «Шахтер» намерен заплатить за Локателли 35 миллионов евро

Полузащитник окажется в донецком клубе?

Мануэль Локателли / Фото: Twitter

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли с большей долей вероятности окажется в «Шахтере», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По информации источника, «Шахтер» заплатит за Локателли не менее 30-35 миллионов евро.

Также журналист сообщил, что лоббирует подобный трансфер Роберто де Дзерби, приход которого ожидается в «Шахтере».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложит Локателли 3 миллиона евро в год и контракт на 5 лет.